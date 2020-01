ЗМІ: разом з Кобі Браянтом в авіакатастрофі загинули чотири його дочки

У Кобі Браянта четверо дітей – Джина, Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року

Чотири дочки легендарного баскетболіста Кобі Браянта загинули разом з ним під час аварії вертольота.

Про це журналістка Кортні Шоу написала в Twitter.

«ABC News повідомляє, що дочки Кобі Браянта були в літаку з ним, коли вертоліт зазнав аварії», — написала вона.

ABC News is reporting that Kobe Bryant's young daughters were on the plane with him when the helicopter crashed.