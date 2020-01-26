ЗМІ: разом з Кобі Браянтом в авіакатастрофі загинули чотири його дочки



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Кобі Браянт разом з трьома супутниками і пілотом знаходився на своєму приватному вертольоті, який зазнав аварії

У Кобі Браянта четверо дітей – Джина, Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року

Чотири дочки легендарного баскетболіста Кобі Браянта загинули разом з ним під час аварії вертольота.

Про це журналістка Кортні Шоу написала в Twitter.

«ABC News повідомляє, що дочки Кобі Браянта були в літаку з ним, коли вертоліт зазнав аварії», — написала вона.

ABC News is reporting that Kobe Bryant's young daughters were on the plane with him when the helicopter crashed. — Courtney Shaw (@courtneyshaw13) January 26, 2020

Натомість видання TMZ повідомило, що у вертольоті була лише одна дочка Брайанта.

#BREAKING: Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI — TMZ (@TMZ) January 26, 2020

Зазначимо, що у Браянта четверо дітей – Джина, Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року.

Як повідомляв «Главком», 26 січня легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота. Браянт разом з трьома супутниками і пілотом знаходився на своєму приватному вертольоті, який зазнав аварії. Рятувальники підтвердили, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

За інформацією джерела, дружина Кобі Браянта Ванесса не знаходилася на борту повітряного судна.

41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».