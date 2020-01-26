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    У світі

    ЗМІ: разом з Кобі Браянтом в авіакатастрофі загинули чотири його дочки

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    Кобі&nbsp;Браянт разом з трьома супутниками і пілотом знаходився на своєму приватному вертольоті, який зазнав аварії - ЗМІ: разом з Кобі Браянтом в авіакатастрофі загинули чотири його дочки
    Кобі Браянт разом з трьома супутниками і пілотом знаходився на своєму приватному вертольоті, який зазнав аварії

    У Кобі Браянта четверо дітей – Джина, Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року

    Чотири дочки легендарного баскетболіста Кобі Браянта загинули разом з ним під час аварії вертольота.

    Про це журналістка Кортні Шоу написала в Twitter.

    «ABC News повідомляє, що дочки Кобі Браянта були в літаку з ним, коли вертоліт зазнав аварії», — написала вона.

    Натомість видання TMZ повідомило, що у вертольоті була лише одна дочка Брайанта.

    Зазначимо, що у Браянта четверо дітей – Джина, Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року.

    Як повідомляв «Главком», 26 січня легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота. Браянт разом з трьома супутниками і пілотом знаходився на своєму приватному вертольоті, який зазнав аварії. Рятувальники підтвердили, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

    За інформацією джерела, дружина Кобі Браянта Ванесса не знаходилася на борту повітряного судна.

    41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».

    діти авіакатастрофа смерть вертоліт НБА Кобі Браянт
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