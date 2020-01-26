Кобі Браянт загинув разом з донькою Джиною



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Кобі Браянт разом з Джианною Твіттер

Легендарний баскетболіст прямував до власної академії

У авіакатастрофі в Каліфорнії разом з легендою НБА Кобі Браянтом загинула його 13-літня донька Джианна. Разом з батьком вона прямувала до його власної баскетбольної академії. Також на борту гелікоптера перебувала партнер Джианни по команді та член її родини.

Цю інформацію підтверджує TMZ та оглядач НБА порталу ESPN Едрієн Войнаровськи.

Інформація про перебування на борту колишнього партнера Браянта по «Лейкерс» Ріка Фокса та інших членів родини Кобі не підтверджується.

У Браянта залишилося троє дітей – Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року та дружина Ванесса.

Як повідомляв «Главком», 26 січня легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота. Браянт разом з трьома супутниками і пілотом знаходився на своєму приватному вертольоті, який зазнав аварії. Рятувальники підтвердили, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Упродовж усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».