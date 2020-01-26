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    У світі

    З’явилося відео з місця аварії вертольота, в якій загинув Кобі Браянт

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    На борту вертольоту було п'ятеро людини - всі вони загинули - З’явилося відео з місця аварії вертольота, в якій загинув Кобі Браянт
    На борту вертольоту було п'ятеро людини - всі вони загинули
    Скріншот з відео

    Вертоліт з Браянтом впав в горах біля міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелесу

    У неділю 41-річний баскетболіст, п’ятикратний чемпіон НБА Кобі Браянт загинув внаслідок катастрофи вертольота неподалік Лос-Анджелеса.

    Вертоліт з Браянтом впав в горах біля міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелесу. На борту було ще чотири людини - всі вони загинули.

    Відео після авіакатастрофи оприлюднили у Twitter.

    Як повідомляв «Главком», 26 січня легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота. Браянт разом з трьома супутниками і пілотом знаходився на своєму приватному вертольоті, який зазнав аварії. Рятувальники підтвердили, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

    ЗМІ повідомляли, що на борту були чотири дочки Кобі. Натомість у TMZ заявляють про смерть однієї доньки Кобі - 13-річної Джанни Марії.

    41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Упродовж усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».

    США авіакатастрофа смерть вертоліт рятувальники Кобі Браянт
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