Лотерейний квиток у Сполучених Штатах зірвав джекпот у півмільярда доларів



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Лотерея Mega Millions проходить на території 44 штатів

Виграш став сьомим за величиною в історії Mega Millions

В американському штаті Каліфорнія був придбаний лотерейний квиток, який виграв $530 млн.

Розіграш джекпоту відбувався в рамках лотереї Mega Millions. Переможної комбінацією стали номера 17, 19, 27, 40, 68 і «мега-куля» 2.

Виграш став сьомим за величиною в історії Mega Millions. Якщо переможець забере гроші відразу, то сума скоротиться до $345,2 млн.

Лотерея Mega Millions проходить на території 44 штатів, а також столичного округу Колумбія і Віргінських островів в США. Найбільший її джекпот дорівнював $656 млн.