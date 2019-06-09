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    Лотерейний квиток у Сполучених Штатах зірвав джекпот у півмільярда доларів

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    Лотерея Mega Millions проходить на території 44 штатів - Лотерейний квиток у Сполучених Штатах зірвав джекпот у півмільярда доларів
    Лотерея Mega Millions проходить на території 44 штатів

    Виграш став сьомим за величиною в історії Mega Millions

    В американському штаті Каліфорнія був придбаний лотерейний квиток, який виграв $530 млн.

    Розіграш джекпоту відбувався в рамках лотереї Mega Millions. Переможної комбінацією стали номера 17, 19, 27, 40, 68 і «мега-куля» 2.

    Виграш став сьомим за величиною в історії Mega Millions. Якщо переможець забере гроші відразу, то сума скоротиться до $345,2 млн.

    Лотерея Mega Millions проходить на території 44 штатів, а також столичного округу Колумбія і Віргінських островів в США. Найбільший її джекпот дорівнював $656 млн.

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