«Лото-Забава»: у Запоріжжі розшукується 300-й мільйонер новини компаній



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Гравець, який закреслив три лінії з двома пільговими підковками, виграв 1 мільйон гривень

Розіграш 992-го тиражу «Лото-Забава», що відбувся 12 серпня 2018 року, подарував Україні ювілейного 300-го лотерейного мільйонера, появу якого з нетерпінням очікували як гравці, так і ведучі телерозіграшу. Лічильник «Фабрики мільйонерів» стрімко ріс з моменту старту нових правил розіграшу «Лото-Забава», що були покликані подвоїти кількість улюбленців Фортуни, які виграють мільйони. Мета досягнута, а на передодні свого 19-річчя улюблена мільйонами українців народна лотерея вже святкує появу трьохсотого мільйонера у своїй історії та 21-го щасливчика 2018 року.

Щасливий білет №0199660 на ювілейний мільйон придбали у місті Запоріжжя на фірмовому острівці «М.С.Л.», що знаходиться у супермаркеті «Сільпо» на вул. Чарівній, 155-Б. Виграш мільйону знову забезпечила кулька з парним числом 56, яка першою випала з великого лототрону на початку розіграшу 992-го тиражу «Лото-Забава». Таким чином,

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого переможця приєднатися до закритого елітного «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.», взяти учаcть у ексклюзивній подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера» для двох осіб та завітати до студії «Лото-Забава». Цією пропозицією вже скористався Денис Шадура зі Львова, який провів незабутній уїк-енд у столиці протягом 11-12 серпня.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає 300-го мільйонера «Лото-Забава» та радить звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.