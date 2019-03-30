Державіаслужба дозволила SkyUp вийти на лінію Київ-Париж



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Поки рано говорити про конкретну дату запуску рейсів

Комісія Державіаслужби на засіданні 29 березня схвалила заявку SkyUp на виконання трьох щотижневих рейсів Київ-Париж з 31 березня, повідомили в прес-службі лоу-коста.

Також комісія дозволила авіакомпанії відкрити з 31 березня рейси Харків-Париж з частотою три рази в тиждень і рейси Київ-Ніцца з частотою два рази на тиждень.

Наразі в SkyUp відзначають, що поки рано говорити про конкретну дату запуску рейсів, оскільки цьому передує етап переговорів і узгодження слотів.

Раніше допуск нових авіакомпаній на лінію Київ-Париж був неможливий через обмежену квоту на польоти. У січні 2019 року стало відомо, що Франція запропонувала Україні частково лібералізувати авіасполучення, збільшивши квоту з 14 до 18 рейсів на тиждень.

З французької сторони права на додаткові частоти отримала Aigle Azur, яка почне польоти між паризьким аеропортом Орлі і Борисполем з 18 квітня. В Україні 28 лютого Державіаслужба надала права на виконання додаткових рейсів МАУ, відмовивши в задоволенні заявки SkyUp і Yanair через відсутність вільних частот.

Нинішнє схвалення заявки SkyUp може свідчити про те, що країни домовилися про подальше розширення квоти.

Джерело: avianews.com