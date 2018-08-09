  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Луценко: На хабарі у 50 тис. доларів затримано старшого слідчого ГПУ

    • Розсилка
    Хабарника затримали на гарячому - Луценко: На хабарі у 50 тис. доларів затримано старшого слідчого ГПУ
    Хабарника затримали на гарячому

    Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, який вимагав 50 тис. доларів

    Генеральна інспекція Генпрокуратури України в четвер, 9 серпня, затримала старшого слідчого ГПУ на хабарі у 50 тис. доларів.

     Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

    «Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, який вимагав 50 тис. доларів», – зазначив Луценко.

    Інших подробиць затримання генпрокурор не повідомив.

    Нагадаємо, сьогодні правоохоронці затримали на хабарі колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування».

    Також у Києві на хабарі затримали посадовця Державної фіскальної служби

    Юрій Луценко Генпрокурор кримінал корупція в Україні хабар Генпрокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ