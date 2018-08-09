Луценко: На хабарі у 50 тис. доларів затримано старшого слідчого ГПУ
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Хабарника затримали на гарячому
Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, який вимагав 50 тис. доларів
Генеральна інспекція Генпрокуратури України в четвер, 9 серпня, затримала старшого слідчого ГПУ на хабарі у 50 тис. доларів.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
«Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, який вимагав 50 тис. доларів», – зазначив Луценко.
Інших подробиць затримання генпрокурор не повідомив.
Нагадаємо, сьогодні правоохоронці затримали на хабарі колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування».
Також у Києві на хабарі затримали посадовця Державної фіскальної служби