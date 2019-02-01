Луценко розкрив нові подробиці у розслідуванні вбивства Гандзюк



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4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла у лікарні після нападу, який стався у липні

Луценко анонсував відповідь на запитання: хто вбив Катерину Гандзюк

Вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк розслідуване на 90%, і коли буде достатньо доказів правоохоронці зроблять рішучий крок для затримання і покарання злочинців.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко у ток-шоу на телеканалі «Прямий».

«В моїй роботі, як і в роботі МВС, СБУ тощо, «знати» і «довести» – це дещо різні речі. Я знаю основну, підкріплену багатьма показами версію, і в момент, коли ми будемо вважати, що маємо достатньо доказів, ми зробимо рішучий крок. Почекайте, не тягніть мене за язика. Більше нічого не скажу. В інтересах слідства я просто скажу, що слідство зробило 90% роботи, і скоро суспільство отримає відповідь на своє запитання», - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА та партійця Блоку Петра Порошенка Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, партійця «Батьківщини» Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

В ГПУ відреагували на гучну заяву батька Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.