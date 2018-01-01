Луценко розповів про загрозу зняття арешту з рахунків Януковича

Генпрокурор розповів, коли справа про гроші Януковича була передана до міжнародного управління

Через загрозу того, що дії слідства призведуть до розблокування арештованих рахунків екс-президента Віктора Януковича, справу було передано до міжнародного управління. Про це під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони заявив Генпрокурор Юрій Луценко. «Через півроку моєї роботи на посаді Генпрокурора,



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Юрій Луценко

Генпрокурор розповів, коли справа про гроші Януковича була передана до міжнародного управління

Через загрозу того, що дії слідства призведуть до розблокування арештованих рахунків екс-президента Віктора Януковича, справу було передано до міжнародного управління. Про це під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

«Через півроку моєї роботи на посаді Генпрокурора, я зрозумів, що слідство іде по неправильному шляху. Магістральним кроком було пред’явлення Арбузову (екс-першому віце-прем’єру - ред.) кримінального обвинувачення і матеріали цього обвинувачення привели мене до думки, що суд зможе легко зняти з обвинувачення особо тяжку статтю — перевищення службових повноважень, на менш тяжку — недбалість, що привело б до зняття арешту з усіх коштів, які б вільно пішли до членів ОЗУ Януковича», — розповів Луценко.

Він додав, що після цього були зроблені «дисциплінарні і кадрові висновки», після чого справа була передана до міжнародного управління.

Нагадаємо, 17 січня Юрій Луценко прийшов на засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, де розглядається питання щодо стану конфіскації грошових коштів і матеріальних активів екс-президента Віктора Януковича та його оточення.