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    Луценко розповів про загрозу зняття арешту з рахунків Януковича

    Генпрокурор розповів, коли справа про гроші Януковича була передана до міжнародного управління
    Через загрозу того, що дії слідства призведуть до розблокування арештованих рахунків екс-президента Віктора Януковича, справу було передано до міжнародного управління. Про це під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони заявив Генпрокурор Юрій Луценко. «Через півроку моєї роботи на посаді Генпрокурора,
    • Сьогодні, 16:08
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    Юрій Луценко&nbsp;
    Юрій Луценко 

    Генпрокурор розповів, коли справа про гроші Януковича була передана до міжнародного управління

    Через загрозу того, що дії слідства призведуть до розблокування арештованих рахунків екс-президента Віктора Януковича, справу було передано до міжнародного управління. Про це під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

    «Через півроку моєї роботи на посаді Генпрокурора, я зрозумів, що слідство іде по неправильному шляху. Магістральним кроком було пред’явлення Арбузову (екс-першому віце-прем’єру - ред.) кримінального обвинувачення і матеріали цього обвинувачення привели мене до думки, що суд зможе легко зняти з обвинувачення особо тяжку статтю — перевищення службових повноважень, на менш тяжку — недбалість, що привело б до зняття арешту з усіх коштів, які б вільно пішли до членів ОЗУ Януковича», — розповів Луценко.

    Він додав, що після цього були зроблені «дисциплінарні і кадрові висновки», після чого справа була передана до міжнародного управління.

    Нагадаємо, 17 січня Юрій Луценко прийшов на засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, де розглядається питання щодо стану конфіскації грошових коштів і матеріальних активів екс-президента Віктора Януковича та його оточення.

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