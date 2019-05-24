Луценко заявив про «серйозний прогрес» у справі Шеремета



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Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля

Раніше Луценко заявив, що у слідства є інформація, яка, можливо, виведе на виконавців та замовників вбивства журналіста

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в правоохоронців є «серйозний прогрес» у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав в інтерв‘ю виданню Liga.net.

«Минулого тижня я провів заслуховування цієї справи. У нас є серйозний прогрес. Ми бачимо певних осіб. Коли відбудуться певні процесуальні дії, я скажу про це. Але я дуже задоволений результатом, які отримала Нацполіція і прокурори. Більше нічого сказати не можу», — відповів Луценко на запитання, чи змогло слідство вийти на замовників вбивства, як обіцяв генпрокурор рік тому.

Нагадаємо, 21 серпня 2018-го Луценко заявив, що у слідства є інформація, яка, можливо, виведе на виконавців та замовників вбивства журналіста Павла Шеремета.

У листопаді Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Цивільна дружина вбитого, редактор видання Олена Притула вимагає визнати її потерпілою, йдеться у скарзі, поданій адвокатом сім'ї Шеремета Андрієм Мамалигою до Печерського районного суду Києва. Вона також переконана, що вибух, який стався у Києві на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького 20 липня 2016 року, був терористичним актом.

У ГПУ зазначили, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не встановило в злочині ознак терористичного акту.

Раніше перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство встановило людину, який може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але потрібно ще його ідентифікувати.

У Генпрокуратурі повідомили, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета про підозру поки що нікому не повідомлялося.

Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.