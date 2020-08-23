У Мінську «на вимогу держорганів» почалися перебої з інтернетом



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У неділю в Мінську продовжилися масові протести

Проблеми з інтернетом пов'язані з «вимогою державних органів у зв'язку із забезпеченням національної безпеки»

У неділю ввечері під час масових акцій протесту в Мінську почалися перебої з інтернетом, зокрема, у операторів МТС і А1.

Як пише Nexta.live, перестали завантажуватися деякі зовнішні ресурси, соціальні мережі, перестав працювати Telegram та інші месенджери.

Оператор А1 додає, що проблеми з інтернетом пов'язані з «вимогою державних органів у зв'язку із забезпеченням національної безпеки».

«З жалем повідомляємо, що на вимогу державних органів у зв'язку з забезпеченням національної безпеки істотно знижена пропускна здатність 3G-мережі А1 на території деяких районів м. Мінська. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних», – йдеться у заяві оператора.

Раніше повідомлялося, що міністерство інформації Білорусі прийняло рішення заблокувати доступ до понад 70 ресурсів в країні, зокрема і опозиційних.

Нагадаємо, страйкарів білоруського держтелебачення замінили російськими пропагандистами.

18 серпня державне телебачення у білоруському місті Гродно у понеділок вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

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