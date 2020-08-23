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    Технології

    У Мінську «на вимогу держорганів» почалися перебої з інтернетом

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    У неділю в&nbsp;Мінську продовжилися масові протести - У Мінську «на вимогу держорганів» почалися перебої з інтернетом
    У неділю в Мінську продовжилися масові протести

    Проблеми з інтернетом пов'язані з «вимогою державних органів у зв'язку із забезпеченням національної безпеки»

    У неділю ввечері під час масових акцій протесту в Мінську почалися перебої з інтернетом, зокрема, у операторів МТС і А1.

    Як пише Nexta.live, перестали завантажуватися деякі зовнішні ресурси, соціальні мережі, перестав працювати Telegram та інші месенджери.

    Оператор А1 додає, що проблеми з інтернетом пов'язані з «вимогою державних органів у зв'язку із забезпеченням національної безпеки».

    «З жалем повідомляємо, що на вимогу державних органів у зв'язку з забезпеченням національної безпеки істотно знижена пропускна здатність 3G-мережі А1 на території деяких районів м. Мінська. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних», – йдеться у заяві оператора.

    Раніше повідомлялося, що міністерство інформації Білорусі прийняло рішення заблокувати доступ до понад 70 ресурсів в країні, зокрема і опозиційних. 

    Нагадаємо, страйкарів білоруського держтелебачення замінили російськими пропагандистами.

    18 серпня державне телебачення у білоруському місті Гродно у понеділок вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

    Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

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