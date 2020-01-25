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    У світі

    В мережі опублікували фото з села Олександра Лукашенка

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    В мережі опублікували фото з села Олександра Лукашенка
    Фото: Telegram-канал «Пул Першого»

    Малою батьківщиною Лукашенко є агромістечко Олександрія в Могильовській області

    У мережі з’явилося фото, на якому президент Білорусії Олександр Лукашенко рубає дрова у своєму рідному селі. Знімок в суботу, 25 січня, опублікував Telegram-канал «Пул Першого», близький до прес-службі глави республіки.

    «Знімок зроблений просто посеред села, доступ місцевим жителям там не закритий», – йдеться у підписі до фото.

    У повідомленні також наголошується, що Лукашенко бачили на кладовищі. Він побував на могилах матері і тещі, які померли в 2015-му і 2019 роках відповідно.

    Малою батьківщиною Лукашенко є агромістечко Олександрія в Могильовській області Білорусі.

    Нагадаємо, Білорусь почала купувати норвезьку нафту замість російської.

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