Львів купив берлінські трамваї, які виявилися непідходящими



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Куплений німецький трамвай

З'ясувалося, що двері в берлінських трамваях відкриваються назовні

Через куплені Львовом у Берліні трамваї прокуратура Львівської області почала слідство щодо недбалості посадовців.

Про це повідомляє DW.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовцями Львівської міської ради та комунального підприємства «Львівелектротранс».

Як було встановлено, технічні характеристики 30 придбаних у Берліні вживаних трамваїв не відповідають наявним у Львові маршрутним лініям і платформам зупинок.

З'ясувалося, що двері в берлінських трамваях відкриваються назовні, а на оновлених зупинках частини маршрутів у Львові платформа розташована на рівні першої сходинки трамваю. Таким чином, двері вагонів можуть просто не відкритись.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» знеструмило за борги комунальне підприємство Лисичанської міської ради Електроавтотранс, через що у місті зупинилися тролейбуси.