Львів зазнав масованого ракетного удару: пошкоджені дві електропідстанції

У частині міста – перебої з електропостачанням

Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста

«Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер.

Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.