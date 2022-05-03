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    Львів зазнав масованого ракетного удару: пошкоджені дві електропідстанції

    Львів зазнав масованого ракетного удару: пошкоджені дві електропідстанції

    У частині міста – перебої з електропостачанням

    Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

    Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста

    «Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер.

    Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

    Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

    Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Львів зазнав масованого ракетного удару: пошкоджені дві електропідстанції