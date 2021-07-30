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    Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)

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    Цифровий архів лише розпочинають створювати - Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)
    Цифровий архів лише розпочинають створювати
    Фото: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького/Facebook

    Музейна скарбниця налічує величезну кількість творів, тому обрати найкращі доволі важко

    Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького розпочала роботу з оцифровування фондів, аби створити цифровий архів. Він міститиме понад 64 тисяч творів. Про це повідомили на сторінці Львівської галереї у Facebook.

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    Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)
    Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)
    Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)
    Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)
    Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)
    Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)
    Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)

    У повідомленні йдеться про те, що наразі не так просто визначитися з відбором експонатів, коли музейна скарбниця налічує понад 64000 творів.

    «Отож у нас на меті зосередитися на тій частині музейної колекції, що зберігається у Золочівському та Олеському замках, у палаці Лозинського та палаці Потоцьких», – йдеться у повідомленні.

    Додамо, що 81-річний український художник Лук’ян Мацюк здійснив мрію всього життя і вперше відкрив свою виставку картин.

    Нагадаємо, що Пархомівський художній музей імені Панаса Луньова отримав у подарунок картину українського художника Івана Марчука.

    Раніше повідомлялося, що художник Фредерік Угетто створює картини, використовуючи техніку крапками.

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    Теги: Львів музей мистецтво
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    Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)