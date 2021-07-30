Львівська галерея мистецтв почала оцифровувати свої фонди (фото)

Музейна скарбниця налічує величезну кількість творів, тому обрати найкращі доволі важко

Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького розпочала роботу з оцифровування фондів, аби створити цифровий архів. Він міститиме понад 64 тисяч творів. Про це повідомили на сторінці Львівської галереї у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що наразі не так просто визначитися з відбором експонатів, коли музейна скарбниця налічує понад 64000 творів.

«Отож у нас на меті зосередитися на тій частині музейної колекції, що зберігається у Золочівському та Олеському замках, у палаці Лозинського та палаці Потоцьких», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що 81-річний український художник Лук’ян Мацюк здійснив мрію всього життя і вперше відкрив свою виставку картин.

Нагадаємо, що Пархомівський художній музей імені Панаса Луньова отримав у подарунок картину українського художника Івана Марчука.

Раніше повідомлялося, що художник Фредерік Угетто створює картини, використовуючи техніку крапками.

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