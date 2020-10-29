Українські митці, які творять своє мистецтво російською мовою – творять російську культуру

Творіть українською, будьте українцями

Українські митці в Україні, які творять своє мистецтво російською мовою – творять російську культуру, не українську.

Мене запитала журналістка, чи якісне у нас українське кіно, з огляду на україномовні фільми, які стали з’являтися нещодавно.

Я запитала у відповідь, а до російських фільмів у вас виникло питання, чи вони якісні? Ні, таких питань до російськомовних фільмів не виникало, лише до україномовних.

Але ж ці РОСІЙСЬКІ фільми російською мовою зняті в Україні, тими самими українцями, що знімають тепер в Україні УКРАЇНСЬКЕ кіно українською мовою. Це ті самі люди, і ті самі вміння, і такі ж фільми, лише мови різні.

Одначе, наші фільми, виконані російською мовою МИ АВТОМАТИЧНО віднесли до російського кіно, отже, до російської культури! Бо так воно й працює у світі: фільм, знятий німецькою – ви назвете німецьким кіном, фільм, знятий французькою мовою – ви назвете французьким кіном. Фільм, знятий російською мовою - ви називаєте російським кіном, навіть якщо він знятий українцями в Україні.

Раніше до цих російськомовних фільмів у вас не виникало питання, чи воно якісне. Бо воно якісне. Отже, й українською мовою кіно якісне. Крапка.

Як і крапка в тому, що українські митці, які творять мистецтво російською - АВТОМАТИЧНО відносять своє мистецтво до російської культури.

Творіть українською, будьте українцями.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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