Голову Чернівецької облради госпіталізували з Covid-19. Його стан важкий

Івана Мунтяна перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян заразився коронавірусом Covid-19. Він госпіталізований у важкому стані, повідомляє прес-служба облради в четвер, 19 листопада.

«З суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний. Як стверджує лікар-пульмонолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтаро, ураження легень пацієнта становить 50%, стан стабільно важкий», – йдеться в повідомленні.

У понеділок пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, а у вівторок його стан погіршився. Мунтян перебуває на кисневій підтримці.

Нагадаємо, що голова Рівненської облдержадміністрації заразився коронавірусом.

До слова, голова Вінницької ОДА захворів на Covid-19.

Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

Вже 4 листопада Кличко одужав від коронавірусу.