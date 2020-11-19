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    Події в Україні

    Голову Чернівецької облради госпіталізували з Covid-19. Його стан важкий

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    <span>Іван Мунтян перебуває на кисневій підтримці</span> - Голову Чернівецької облради госпіталізували з Covid-19. Його стан важкий
    Іван Мунтян перебуває на кисневій підтримці

    Івана Мунтяна перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні

    Голова Чернівецької облради Іван Мунтян заразився коронавірусом Covid-19. Він госпіталізований у важкому стані, повідомляє прес-служба облради в четвер, 19 листопада.

    «З суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний. Як стверджує лікар-пульмонолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтаро, ураження легень пацієнта становить 50%, стан стабільно важкий», – йдеться в повідомленні.

    У понеділок пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, а у вівторок його стан погіршився. Мунтян перебуває на кисневій підтримці.

    Нагадаємо, що голова Рівненської облдержадміністрації заразився коронавірусом.

    До слова, голова Вінницької ОДА захворів на Covid-19.

    Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

    26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

    Вже 4 листопада Кличко одужав від коронавірусу.

    Теги: Чернівецька область Чернівці коронавірус
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