Вбивство за мову: обох підозрюваних у побитті волонтера із Бахмута взяли під варту



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У Бахмуті 6 грудня помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мирошниченко

Підозрюваних заарештували без права на заставу

Донецький апеляційний суд змінив запобіжний захід 16-річному підозрюваному в побитті, яке спричинило смерть волонтера Артема Мирошниченка з Бахмута.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутського відділу поліції Донецької області.

Зазначається, що 16-річного фігуранта заарештовано до 29 січня 2020 року без права внесення застави.

Йдеться, про резонансне побиття волонтера Артема Мирошниченка з Бахмута. 29 листопада на 38-річного громадського активіста напали на вулиці двоє неповнолітніх. Один із них побив потерпілого — від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

За побиттям спостерігав приятель зловмисника, який раніше отримав умовний термін за грабіж. Поліцейські розшукали і затримали фігуранта наступного дня після нападу. А 3 грудня Артемівський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід - тримання під домашнім арештом.

7 грудня міський суд обрав запобіжний захід його спільнику – 2 місяці арешту без права внесення застави.

Обрання запобіжного заходу Олександрові Баришку в суді Бахмута. Фото: freeradio.com.ua

Сьогодні ж Донецький апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури на рішення Артемівського міськрайонного суду, який відпустив одного з підозрюваних під цілодобовий домашній арешт, йдеться у повідомленні.

Тож обоє фігурантів перебуватимуть під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо 29 листопада на активіста із Бахмута Артема Мирошниченка напали двоє неповнолітніх. Чоловіка побили так, що той за кілька днів помер у лікарні.

Згодом правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження щодо побиття волонтера Артема Мирошниченка у Бахмуті через його смерть.