Лямбда-штам: медики описали зараження

Коронавірус мутує, породжуючи нові небезпечні штами

Лікарі з Бразилії першими детально описали випадок зараження новим штамом коронавірусу «лямбда», який може бути більш заразним та небезпечним. Про це повідомляє Medrxiv.

Медики з клінічної лікарні в бразильському місті Порту-Алегрі дослідили історію інфікування лямбда-штамом пацієнта в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, що на півдні Бразилії. Ним став молодий чоловік, у якого з'явилися симптоми після подорожі в Аргентину. Через два дні після повернення його госпіталізували, ПЛР-тест показав позитивний результат.

Ретельне дослідження показало, що у чоловіка є делеція Δ3675-3677 в гені ORF1a. Це одна з частин геному коронавірусу зразка SARS-CoV-2, з якої починається вся активність вірусу всередині клітини. Воно викликає випадання трьох амінокислот, а сам ген кодує спайковий білок вірусу. Крім 19 змін геному, лямбда містив ще одну нову делецію – Δ246-252 – і множинні мутації в гені, який кодує S-білок.

Додамо, що в Ізраїлі штамом коронавірусу «Дельта» хворіють і вакциновані люди. В уряді кажуть, що хворіють підлітки та дорослі.

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