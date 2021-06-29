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    Лямбда-штам: медики описали зараження

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    Медики з клінічної лікарні в бразильському місті Порту-Алегрі дослідили історію інфікування лямбда-штамом - Лямбда-штам: медики описали зараження
    Медики з клінічної лікарні в бразильському місті Порту-Алегрі дослідили історію інфікування лямбда-штамом
    Фото з відкритих джерел

    Коронавірус мутує, породжуючи нові небезпечні штами

    Лікарі з Бразилії першими детально описали випадок зараження новим штамом коронавірусу «лямбда», який може бути більш заразним та небезпечним. Про це повідомляє Medrxiv.

    Медики з клінічної лікарні в бразильському місті Порту-Алегрі дослідили історію інфікування лямбда-штамом пацієнта в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, що на півдні Бразилії. Ним став молодий чоловік, у якого з'явилися симптоми після подорожі в Аргентину. Через два дні після повернення його госпіталізували, ПЛР-тест показав позитивний результат.

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    Лямбда-штам: медики описали зараження

    Ретельне дослідження показало, що у чоловіка є делеція Δ3675-3677 в гені ORF1a. Це одна з частин геному коронавірусу зразка SARS-CoV-2, з якої починається вся активність вірусу всередині клітини. Воно викликає випадання трьох амінокислот, а сам ген кодує спайковий білок вірусу. Крім 19 змін геному, лямбда містив ще одну нову делецію – Δ246-252 – і множинні мутації в гені, який кодує S-білок.

    Додамо, що в Ізраїлі штамом коронавірусу «Дельта» хворіють і вакциновані люди. В уряді кажуть, що хворіють підлітки та дорослі.

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    Теги: медицина вакцинація коронавірус
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    Лямбда-штам: медики описали зараження