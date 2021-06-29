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    Ковід-вакцинація може стати обов’язковою: що планує МОЗ

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    В уряді вважають, що&nbsp;обов'язково мають вакцинуватись працівники освіти та сфери обслуговування - Ковід-вакцинація може стати обов’язковою: що планує МОЗ
    В уряді вважають, що обов'язково мають вакцинуватись працівники освіти та сфери обслуговування
    Фото: Главком

    Міністерство охорони здоров’я пропонує запровадити обов'язкову ковід-вакцинацію, але не для всіх

    У Міністерстві охорони здоров'я України пропонують не допускати невакцинованих від коронавірусу дітей до школи. Також пропонують обов'язкову вакцинацію для частини дорослого населення. Про це заявив в інтерв'ю виданню «Ліга.life» головний санлікар Ігор Кузін.

    Невакциновані діти, за його словами, можуть обрати дистанційний формат навчання.

    «Я б запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказань», – зазначив він.

    Кузін зазначив, що обов'язково мають вакцинуватись працівники освіти, сфери обслуговування.

    «Ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини», – зазначив він.

    В Україні за минулу добу, 28 червня, зробили 17 065 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу препарату вчора отримала 7 591 людина, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 9 474.

    Перше з двох щеплень в Україні отримали 1 912 469 людей, а повністю вакцинувалися (отримали обидві дози) — 589 362 (з них двоє людей першу дозу отримали за кордоном). Загалом у країні зробили 2,5 млн щеплень.

    Додамо, що Україна отримає в липні 7,7 млн доз вакцин проти Covid-19.

    Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записалися 751 726 людей.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я українці щеплення населення відпустка коронавірус
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    Ковід-вакцинація може стати обов’язковою: що планує МОЗ