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    Кіпр спрощує в’їзд для вакцинованих українців

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    Вакцинованим громадянам буде легше подорожувати до інших країн&nbsp; - Кіпр спрощує в’їзд для вакцинованих українців
    Вакцинованим громадянам буде легше подорожувати до інших країн 
    Фото: Главком

    Станом на 28 червня у чергу на вакцинацію проти коронавірусу записалися 751 726 українців

    Із 1 липня Кіпр не вимагатиме негативний результат тесту на Covid-19 від щеплених туристів, що прибувають з України, але, вочевидь, не визнаватиме вакцину CoronaVac. Про це інформує пресслужба посольства Кіпру в Україні.

    «З 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їхнього громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину за дотримання таких умов: 1) вони мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною; 2) вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP Covid-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації», – йдеться в повідомленні.

    З повідомлення посольства не очевидно, чи точно йдеться про дотримання обох умов одночасно: так, іноземці, що прямують з України, але вакцинувалися в країні свого громадянства, можуть мати неукраїнський сертифікат про щеплення (і відтак не потрапляють під перший пункт), а російська «Спутник V» в Україні не використовується і не може бути вказана в українських довідках про щеплення.

    Водночас спеціальний портал для реєстрації вакцинованих мандрівників для туристів з України дає перелік тільки із зазначених вакцин.

    До слова, на Кіпрі починають Covid-вакцинацію підлітків.

    В Україні за минулу добу, 28 червня, зробили 17 065 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу препарату вчора отримала 7 591 людина, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 9 474.

    Перше з двох щеплень в Україні отримали 1 912 469 людей, а повністю вакцинувалися (отримали обидві дози) — 589 362 (з них двоє людей першу дозу отримали за кордоном). Загалом у країні зробили 2,5 млн щеплень.

    Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записалися 751 726 людей.

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    Теги: іноземці українці щеплення Кіпр вакцинація відпустка
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    Кіпр спрощує в’їзд для вакцинованих українців