Ляшко назвав орієнтовну дату початку Covid-вакцинації в Україні

У районі 15 лютого до України прибудуть перші партії вакцини від коронавірусу

В Україні вакцинація проти Covid-19 може початися в районі 15 лютого або пізніше. Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, орієнтовно у ці дні до України можуть привезти перші вакцини.

«Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження», – заявив чиновник.

Ляшко стверджує, що доставці вакцини проти коронавірусу у середині лютого можуть завадити лише форс-мажорні обставини. «Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі. Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти корона вірусу», – сказав головний санітарний лікар України.

Ляшко не відповів на запитання, якою саме вакциною почнуть робити щеплення українцям від коронавірусу: «Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти».

За його словами, якщо COVAX, то, напевно, першою приїде вакцина Pfizer.

«29 січня стане відомо, чи дадуть Україні Pfizer. Якщо це буде не Pfizer, то 80%, що це буде AstraZeneca», ‒ сказав урядовець.

29 січня Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Очільник МОЗ Максим Степанов стверджує, що на першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому. При цьому Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».