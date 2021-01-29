Поки Україна чекає, ковід-вакцинація стартувала у Бангладеш

Бангладеш отримав у подарунок 2 млн доз вакцини AstraZeneca, і ще 5 млн доз закупив у Індії

Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна сьогодні в столиці країни місті Дакка запустила загальнонаціональну кампанію з вакцинації проти Covid-19. Перше щеплення отримала медична працівниця, повідомляє видання «Сіньхуа»

Ще четверо державних службовців також були вакциновані від коронавірусу в рамках відкриття програми.

Шейх Хасіна привітала всіх п'ятьох, хто отримав перші вакцини, і побажала їм здоров'я.

Перед цим у своєму виступі в парламенті прем'єр-міністр Бангладеш заявила, що уряд прийняв адекватні заходи для вакцинації більш 16,9 млн осіб в пріоритетному порядку.

21 січня Бангладеш отримав у подарунок 2 млн доз вакцини з Індії, розробленої Оксфордським університетом спільно з компанією AstraZeneca.

Бангладеш закупив ще 5 млн доз вакцини у Інституту сироватки Індії, які прибули в країну 25 січня.

Тим часом Україна лише готується до вакцинації і конкретних дат про початок кампанії з щеплення досі не оприлюднено.

Як вже відомо, лише сьогодні, 29 січня, Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Очільник МОЗ Максим Степанов стверджує, що на першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому. При цьому Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».