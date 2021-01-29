Поки Україна чекає, ковід-вакцинація стартувала у Бангладеш
Бангладеш отримав у подарунок 2 млн доз вакцини AstraZeneca, і ще 5 млн доз закупив у Індії
Ще четверо державних службовців також були вакциновані від коронавірусу в рамках відкриття програми.
Шейх Хасіна привітала всіх п'ятьох, хто отримав перші вакцини, і побажала їм здоров'я.
Перед цим у своєму виступі в парламенті прем'єр-міністр Бангладеш заявила, що уряд прийняв адекватні заходи для вакцинації більш 16,9 млн осіб в пріоритетному порядку.
21 січня Бангладеш отримав у подарунок 2 млн доз вакцини з Індії, розробленої Оксфордським університетом спільно з компанією AstraZeneca.
Бангладеш закупив ще 5 млн доз вакцини у Інституту сироватки Індії, які прибули в країну 25 січня.
Тим часом Україна лише готується до вакцинації і конкретних дат про початок кампанії з щеплення досі не оприлюднено.
Як вже відомо, лише сьогодні, 29 січня, Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Очільник МОЗ Максим Степанов стверджує, що на першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому. При цьому Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».
Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами. Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань. Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми. Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.
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