ЦВК опрацювала понад 97% електронних протоколів
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Розсилка
Перша п'ятірка кандидатів у президенти залишається незмінною
Центральна виборча комісія станом на 02:53 2 квітня опрацювала 97,3% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.
Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Зазначається, що за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,24%. За Петра Порошенка проголосували 15,93% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,40%.
Юрія Бойка підтримали 11,63% виборців, Анатолія Гриценка – 6,93%, Ігоря Смешка – 6,04%, Олега Ляшка – 5,48%.
Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні – 18,3 млн.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.93%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.63%
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Гриценко Анатолій Степанович6.93%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.16%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Як відомо, явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,4%
Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів.
Також у ЄС визнали, що вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів.