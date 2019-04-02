ЦВК опрацювала понад 97% електронних протоколів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ЦВК продовжують підрахунок голосів

Перша п'ятірка кандидатів у президенти залишається незмінною

Центральна виборча комісія станом на 02:53 2 квітня опрацювала 97,3% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Зазначається, що за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,24%. За Петра Порошенка проголосували 15,93% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,40%.

Юрія Бойка підтримали 11,63% виборців, Анатолія Гриценка – 6,93%, Ігоря Смешка – 6,04%, Олега Ляшка – 5,48%.

Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні – 18,3 млн.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,4%

Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів.

Також у ЄС визнали, що вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів.