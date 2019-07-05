Зеленський під час представлення нового голови Донецької ОДА перейшов на російську мову



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Зеленський на Донбасі, 5 липня Фото: пресслужба президента України

На початку свого виступу Зеленський зазначив, що «останніми роками було багато розмов, що нібито на Донбасі забороняють говорити російською мовою»

Президент Володимир Зеленський в п’ятницю, 5 липня, представив нового голову Донецької обласної державної адміністрації, військового прокурора Павла Кириленка.

Глава держави підкреслив, що Донбас є дуже важливим і складним регіоном, за яким зараз стежить увесь світ і вся Україна.

«Не позаздриш загалом керівництву Донецької області, це сьогодні дійсно дуже складна територія України. Ви знаєте, що за Донбасом пильно стежить увесь світ. На всіх своїх зустрічах за кордоном я порушую це питання як пріоритетне. І головне, що стежить за Донбасом уся Україна, тому Донбас - це Україна», - сказав президент в Краматорську під час представлення нового голови Донецької ОДА.

На початку свого виступу Зеленський зазначив, що «останніми роками було багато розмов, що нібито на Донбасі забороняють говорити російською мовою, утискають російську мову».

«Навіть хтось говорить, що треба їхати на танках, захищати їх. Щоб не було ніяких маніпуляцій - я продовжу російською мовою», - сказав президент і продовжив свій виступ російською мовою.

Раніше повідомлялося, що 5 липня Зеленський відбув із робочою поїздкою до Донецької області.

Нагадаємо, президент Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР». Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.

Раніше «Главком» писав, що Зеленський пропонує на посаду очільника Донецької ОДА силовика, брат якого воює за бойовиків. Так, у Павла Кириленка журналісти виявили молодшого брата, який воює в рядах бойовиків російської терористичної організації «ДНР».

5 липня Зеленський відреагував на скандал з родиною нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

Джерело: Інтерфакс-Україна