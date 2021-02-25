Соратник Медведчука Козак оскаржує у Верховному Суді санкції проти себе

Санкції проти Тараса Козака запровадили на початку лютого

Проти бізнесу Козака відбуваються акції протесту. Сам він скаржиться на заблоковані картки

До Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду України надійшов позов від нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака, який хоче оскаржити санкції РНБО. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховного Суду.

«24 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а саме додатка № 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача Тараса Козака», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьому позову присвоєно реєстраційний номер справи – № 9901/39/21. У Верховному Суді нагадали, що до них уже надходили позовні заяви щодо оскарження указу президента про санкції від 2 лютого.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Проти бізнесу Тараса Козака відбуваються акції протесту у Львові. Під офіс його компанії «Будімекс» принесли криваві іграшки та плакати.

Згодом пікети пройшли на входах до основних офісів підприємств «Бетонбуд», «Капітал плаза» та «Трансмонолітавто». Протестувальники вимагали розширити санкції РНБО на всю родину Козака і зайнятися обставинами його збагачення, а також заборонити діяльність «Опозиційної платформи – За життя».

Згодом Тарас Козак поскаржився, що накладені на нього в Україні санкції спричинили великі проблеми. Зокрема він розповів, що не може сплатити комуналку.

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