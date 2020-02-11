Люди чекають ринку землі? Рідна бабуся викрила брехню депутатки зі «Слуги народу»



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Бабуся нардепа від «Слуги народу» заявила, що проти продажу землі іноземцям

Бабуся нардепки від «Слуги народу» виступила проти впровадження ринку землі

У сесійній залі парламенту депутатка від фракції «Слуга Народу» Марія Мезенцева під час обговорення земельного законопроєкту сказала, що її бабуся в селі дуже чекає продажу землі.

«Я теж росла в селі. Моя бабуся зараз теж там проживає і хочу передати їй привіт. Вона чекає ринку землі, відкриття ринку землі. Можемо нагадати, що розпоряджатися правом володіння землею - це конституційне право», - заявила нардеп на засідання Ради, де розглядали поправки до законопроекту.

Журналісти ZIКу навідалися до бабусі депутатки від фракції «Слуга Народу» Марії Мезенцевої та запитали, чи справді ринок землі – це для неї свято і що вона думає щодо земельної реформи.

Бабуся депутатки Мезенцевої каже: «От вона хай частіше приїжджає до бабусі. Вона вже давно-давно була. От перекажете їй, що бабуся казала, що треба у гості до бабусі приїжджати, є ж там час, щоб приїхати. Хай би вона бабусі розказала, поговорила, як воно та що воно».

Коли жінці розповіли, що її онука по телевізору сказала, що бабуся не проти продати землю. Ганна Єгорівна лише засміялася: «По телевізору сказала?! Та вона хоч би зі мною поспілкувалася!»

Ганна Кулак розповіла, що проти її продажу іноземцям, а також, що взагалі більше підтримує оренду, а не продаж.

На початку вона сказала журналістам, що у неї однозначної позиції немає (хоча депутат Мезенцева і говорила, що бабуся однозначно «за«).

«Не знаю я. Люди по-різному ставляться, хтось не хоче. А я не можу сказати. Буде ринок - буде видно», - заявила журналісту пенсіонерка на питання, як вона ставиться до відкриття ринку землі.

Але потім додала, що здавати землю в оренду вигідніше. За 9,6 га вона отримала 12 тис. грн оренди в рік.

«У нас ціна невелика, що ми отримаємо, якщо її продамо?» - сказала вона.

Жінка також висловила однозначний протест проти продажу землі іноземцям: «Іноземцям я б не хотіла, хай би свої купували землю і працювали, отримували... Ми б не хотіли, щоб іноземці працювали на наших землях, а іноземці - навіщо вони потрібні?»

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Зазначимо, що 6 лютого парламент перейшов до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президії Ради, у зв’язку з чим засідання вів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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