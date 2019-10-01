Європейський суд з прав людини прийняв скаргу Савченко



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Савченко заявила про злочини, скоєні проти неї «прокурорами військової прокуратури, суддями Чернігівського апеляційного суду і суддями Верховного суду України»

Європейський суд з прав людини прийняв скаргу колишнього депутата Верховної Ради Надії Савченко.

Про це сама Савченко повідомила у Facebook.

«Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу моїх адвокатів в захист мене на злочини, скоєні проти мене прокурорами військової прокуратури, суддями Чернігівського апеляційного суду і суддями Верховного суду України», - написала Савченко.

Колишній депутат зауважила, що при цьому в Україні Державне бюро розслідувань «ще й досі відмовляється вносити в ЄРДР факт скоєння злочинів прокурорами та суддями, а суддя Шевченківського районного суду в м. Києві відмовляється зобов'язати ДБР виконати їхню роботу».

«З такими реформами і новими антикорупційними органами доведеться знову, через Європу, примушувати державу Україна виконувати свої обов'язки перед народом України!» - підкреслила Савченко.

Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

Сестра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.