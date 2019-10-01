  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Європейський суд з прав людини прийняв скаргу Савченко

    • Розсилка
    Європейський суд з прав людини прийняв скаргу Савченко

    Савченко заявила про злочини, скоєні проти неї «прокурорами військової прокуратури, суддями Чернігівського апеляційного суду і суддями Верховного суду України»

    Європейський суд з прав людини прийняв скаргу колишнього депутата Верховної Ради Надії Савченко.

    Про це сама Савченко повідомила у Facebook.

    «Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу моїх адвокатів в захист мене на злочини, скоєні проти мене прокурорами військової прокуратури, суддями Чернігівського апеляційного суду і суддями Верховного суду України», - написала Савченко.

    Колишній депутат зауважила, що при цьому в Україні Державне бюро розслідувань «ще й досі відмовляється вносити в ЄРДР факт скоєння злочинів прокурорами та суддями, а суддя Шевченківського районного суду в м. Києві відмовляється зобов'язати ДБР виконати їхню роботу».

    «З такими реформами і новими антикорупційними органами доведеться знову, через Європу, примушувати державу Україна виконувати свої обов'язки перед народом України!» - підкреслила  Савченко.

    Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

    За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

    Савченко  у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

    Сестра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.

    Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

    Читайте також
    Надія Савченко Верховна Рада суд депутат ЄСПЛ прокурор адвокат суддя Державне бюро розслідувань Чернігів Верховний Суд України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ