Міжнародні арбітражі розглядають вісім позовів України проти РФ на $12 млрд



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Позови українських компаній пов'язані з втратою активів під час анексії Криму

Міжнародні інвестиційні арбітражі прийняли до розгляду вісім позовів українських компаній проти Росії на понад $12 млрд. Про це повідомив уповноважений Росії при Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) Михайло Гальперін, пишуть росЗМІ.

Позови подані українськими компаніями у зв'язку з втратою активів під час анексії Криму.

«На сьогодні в активній стадії знаходяться вісім таких справ за позовами українських фізичних і юридичних осіб на загальну суму більше $12 млрд. Також подано ще кілька арбітражних повідомлень, які можуть перетворитися на повноцінні процеси», - зазначив Гальперін.

Повідомляється, що у позовах українські компанії намагаються довести, що на момент вилучення активів у період анексії вони були іноземними інвесторами в Криму за змістом відповідного російсько-української угоди 1998 року про взаємний захист інвестицій.

18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії.

Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції.

Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».

Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», територія Кримського півострова в результаті російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.

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Джерело: РБК-Україна