Мадуро дав старт найбільшим в історії Венесуели військовим навчанням



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Військові відпрацюють сценарії можливого вторгнення на територію країни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро 10 лютого дав старт найбільшим в історії країни цивільно-військовим навчанням Двохсотріччя Ангостури-2019, в яких беруть участь як збройні сили, так і народне ополчення республіки.

Навчання триватимуть до 15 лютого. Як вказав Мадуро у своєму недавньому виступі, вони стануть «найбільшими і масштабними з усіх, які проводила країна за свою 200-річну історію».

Перед початком маневрів глава держави прибув у прибережний штат Міранда, де зустрівся з військовими і ознайомився зі зразками військової техніки.

Під час навчань військові відпрацюють сценарії можливого вторгнення на територію країни.

Нагадаємо, 10 лютого у Венесуелі ще один високопоставлений військовий перейшов на бік тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Полковник венесуельської армії Рубен Хіменес заявив, що визнає Гуайдо легітимним перехідним президентом.

Як відомо, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового вторгнення США до південноамериканської країни.

До слова, в ООН прогнозують, що кількість біженців з Венесуели зросте на два мільйони.