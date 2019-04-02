Мадуро призначив нового міністра енергетики



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За словами Мадуро, колишній міністр Луїс Мотта покидає свій пост на тлі відключень електрики по всій Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро призначив новим главою міністерства енергетики Ігоря Гавірія.

Про це він заявив в телевізійному зверненні до нації.

Мадуро зазначив, що попросив міністра «готуватися до нових обов'язків в рамках революції».

За словами Мадуро, колишній міністр Луїс Мотта покидає свій пост на тлі відключень електрики по всій країні, які привели до протестів громадян, які потребують відновлення електро- та водопостачання.

Як відомо, відключення відбуваються в 20 з 23 штатах Венесуели. У понеділок в країні прийнятий 30-денний план електропостачання. Влада намагатиметься забезпечити безперебійну подачу води і економити електроенергію. Для цього скасують заняття в школах і значно скоротять робочий день в державних установах.

Нагадаємо, у Венесуелі ввечері в суботу, 30 березня, відбулося четверте масштабне відключення електрики за місяць.

Раніше у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Джерело: Интерфакс