Британія слідом за США ввела масштабні санкції проти Росії

Під санкційні обмеження проти РФ, зокрема, потрапила Московська біржа та її голова правління

Британія приєдналась до нових санкцій США проти Росії

Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки (США), розширила санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє урядовий сайт Британії.

Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого «тіньового флоту».

Під санкції потрапили:

Московська біржа;

Санкт-Петербурзька фондова біржа.

Національний кліринговий центр»;

Національний розрахунковий депозитарій Росії;

«Ингосстрах».

Зокрема обмеження торкнулись голови правління Московської біржі Юрія Денисова, бізнесмена Івана Тавріна, засновника «Інсайту» Авета Міракяна, співвласника «Групи Астра» Дениса фролова й власника групи S8 Capital Армена Саркісяна.

Окрім Росії, санкції були націленій й проти компаній з Китаю, Киргизії, Туреччини, Ізраїлю, Центральноафриканської Республіки, Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Раніше Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій.

До слова, акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15,8% на тлі запровадження санкцій США. Так, акції «Сбербанку» на відкритті торгової сесії втрачали на 4%, ВТБ – до 4,7%. Папери «Новатек» знизилися до 6,8%, «Селігдара» – до 10,3%.

Станом на 10:20 13 червня (за московським і київським часом), індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%, РТС – на 1,4%. Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів уперше з 3 червня.