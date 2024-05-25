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ISW пояснив, для чого Росії треба припинення вогню

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ISW пояснив, для чого Росії треба припинення вогню
Припинення вогню надало б Росії можливість відновити деградовані сили
фото: Генштаб ЗСУ

Немає жодних підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку угоду, що зобов'яже Росію не порушувати суверенітет України

Російська Федерація використає припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що військова інтервенція Росії в Криму і на Донбасі в 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання Росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема визнання Росією України як незалежної держави в 1991 році і Будапештський меморандум 1994 року, в якому Росія конкретно зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України. 

Немає жодних підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, що зобов'яже Росію не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Водночас припинення вогню надало б Росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію і реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні, і дозволило б Росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні. 

Аналітики вважають, що Росія могла б використати припинення вогню для підготовки сил, більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій з метою зміни режиму, демілітаризації і завоювання України.

«Припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування збройних сил і розвитку оборонної промисловості, але Кремль, можливо, небезпідставно очікує, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу і дозволить Росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не довіряти сигналам з Росії про нібито її прагнення заморозити бойові дії. 

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Він намагається використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу.

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Теги: росія війна переговори

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