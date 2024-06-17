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Захід вважає Китай своїм потенційним ворогом – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Захід вважає Китай своїм потенційним ворогом – NYT
Адміністрація Байдена переконана, що Сі Цзіньпін за останній рік змінив своє ставлення до війни в Україні
фото з відкритих джерел

Ворожість Заходу до Китаю пов'язана не тільки з його роллю в підтримці загарбницьких прагнень Москви

Захід більше не розглядає Китай як потенційного партнера та бачить у ньому геополітичного суперника. Про це свідчать підсумки саміту G7, що відбувся в Італії, пише The New York Times.

«У підсумковому комюніке є 28 посилань на Китай, майже всі вони описують Пекін як злісну силу. Контраст із зображенням Китаю лише кілька років тому різкий», – зазначає автор матеріалу.

На попередніх самітах найбільші економіки Заходу часто говорили про співпрацю з Пекіном у контексті боротьби зі зміною клімату, протистояння тероризму та поширення ядерної зброї. І хоч КНР ніколи не запрошували до G7, проте Пекін часто описували як «партнера», зокрема постачальника товарів та ринок збуту для західних товарів.

Навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід дивився на Китай як на силу, яка стримує Кремль від ще більшої ескалації.

«Більше цього не буде. Цього року Китай і Росія часто обговорювалися на одному подиху і в тих же загрозливих висловлюваннях, що, можливо, є природним результатом їхнього поглиблення партнерства», – йдеться в матеріалі.

Автор також наводить слова президента США Джо Байдена, який сказав, що Китай постачає не зброю для війни в Україні, а здатність виробляти цю зброю та доступні технології для цього.

«Тож це, по суті, допомога Росії», – заявив глава американської держави.

Тепер у комюніке саміту G7 присутні прямі обіцянки запровадити санкції проти китайських компаній, які підтримують військову машину РФ. За даними The New York Times, всередині адміністрації Байдена зростає переконання, що Сі Цзіньпін за останній рік змінив своє ставлення до війни в Україні, і тепер Пекін має намір все більше підтримувати Росію.

Видання зазначає, що зростаюча ворожість Заходу до Китаю пов'язана не тільки з його роллю в підтримці загарбницьких прагнень Москви. Пекін звинувачують у серії серйозних атак хакерів на американську та європейську критичні інфраструктури. Американські офіційні особи кажуть, що кіберактивність Китаю є підготовкою до можливої війни з Тайванем, під час якої Пекін спробує паралізувати США зупинкою їхньої критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Китай та Бразилія не взяли участь у Саміті миру у Швейцарії та не підписали підсумкове комюніке. Зокрема, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявий, що Китай не бере участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії тому, що, ймовірно, російський диктатор Володимир Путін попросив представників КНР не приїжджати на захід.

Як повідомлялося, лідер КНР Сі Цзіньпін заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, що США провокували Китай здійснити напад на Тайвань.

До слова, «надзвичайно тривожне» збільшення кількості ядерних боєголовок, розгорнутих разом із ракетами та літаками, ймовірно, набере обертів у наступні роки, повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут. дослідження проблем миру.

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Теги: Китай саміт США Джозеф Байден війна росія

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