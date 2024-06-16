«Принцип салямі». Світ прекрасно розуміє наміри Москви
На наступний мирний саміт має приїхати хтось із Москви
Із усіх виступів на Саміті миру, мене зачепив спіч представника Хорватії. Можливо, тому, що він надто образно відповів на ультиматум Путіна і сказав, що світ прекрасно розуміє наміри Москви – вдатися до так званого «принципу салямі».
Спочатку ножем відрізається Крим, потім Донецька і Луганські області, а тепер уже й Херсонська та Запорізька. І далі буде, якщо не зупинити...
Чомусь паралельно з цим виступом NYT виклала драфт договору, привезеного російською делегацією до Стамбулу у березні 2022 року. За цим «договором» нарізання «салямі» аж до польських кордонів відбулось би ще швидше – як тільки ми б відмовилися від арміі і проголосили нейтральний статус.
До речі, той нейтральний статус, по факту існував і тоді, коли Росія «анексувала» Крим. І на що це повпливало?
Але зараз мене найбільше непокоять заяви, що на наступний мирний саміт має приїхати хтось із Москви. Важко уявити собі Ялтинську чи Потсдамську конференцію, на яку союзники запрошували б Гітлера. А от на Мюнхенській він якраз був. Закінчилось те все ще більшою війною.
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