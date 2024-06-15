Росія продовжує імпортувати товари західних компаній

Споживачі в РФ все ще можуть купувати іноземні товари

Хоча такі компанії як Nike і Lego залишили ринок РФ, до країни-агресора продовжує надходити їхня продукція

Росія через понад два роки від початку повномасштабного вторгнення не відчуває значного дефіциту товарів від західних компаній, через так званий «сірий імпорт». Про це повідомляє Reuters.

У Росії навіть зʼявились окремі компанії, які займаються доставленням товарів західних компаній до країни «під ключ».

Однією з таких є компанія Herinckx, як заснував громадянин Нідерландів Вейнанд Херінкс. Такі люди як він побудували свій бізнес на постачанні бажаних товарів до Росії через треті країни.

Під час відеодзвінка із Reuters, Херінкс зі свого офісу у Москві зазначив, що «Nike не хоче, щоб їхня продукція постачалася в Росію, але вони також не кажуть нам не робити цього».

Вивчивши митні дані, корпоративні записи і внутрішні документи компанії Herinckx, а також поспілкувавшись із самим Херінксом, агенство Reuters дізналося, що компанія використовує посередників, які не мають очевидного зв'язку з Росією, як покупець, потім відправляє товари в Росію – часто через Туреччину, після чого постачає їх роздрібним торговцям в Росії.

Як повідомляє агенство, існує щонайменше десятки фірм, подібних до Herinckx, які використовуючи методи «сірого імпорту», постачають споживчі товари до РФ. При цьому, під час аналізу, Reuters не виявила порушень санкцій зі сторони Herinckx, що підкреслює неефективність заходів країн Заходу щодо зупинки імпорту товарів у РФ.

Обмеження західних урядів здебільшого зосереджені на промислових товарах, які можуть бути використані для створення зброї для російської військової машини. Така продукція зазвичай підпадає під санкції США та Європейського Союзу. При цьому, споживчі товари потрапляють до РФ значно легше, в тому числі завдяки таким людям як Вейнанд Херінкс.

Митні дані свідчать, що, наприклад, вартість продукції Nike, імпортованої в Росію, впала на 81% з 2022 році до 21 мільйона доларів, але відновилася у 2023 році до щонайменше 74 мільйонів доларів.

Нагадуємо, що Росія обходить санкції і з 2022 року закупила з-за кордону компонентів для авіатехніки, зокрема військового призначення, на суму майже $500 млн.

Російський виробник військових і цивільних літаків «Іркут», який минулого літа перейменувався на «Яковлєв», входить до російського державного оборонного конгломерату «Ростех» успішно обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону з 2022 року.