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У Санкт-Петербурзі теплохід протаранив туристичне судно (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі теплохід протаранив туристичне судно (відео)
Теплохід «Соларіс» протаранив прогулянкове судно «Чайка-СПГ»
скріншот відео з Telegram-каналу російської Північно-Західної транспортної прокуратури

На Неві теплохід вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійний корабель

У ніч на 25 травня у російському Санкт-Петербурзі теплохід «Соларіс» протаранив прогулянкове судно «Чайка-СПГ». Про це повідомила російська Північно-Західна транспортна прокуратура.

Інцидент стався Петербурзі під Ливарним мостом на річці Неві. Теплохід під назвою «Соларіс» вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійне судно «Чайка-СПГ» та пробив конструкції на борту протараненого корабля.

Російське відомство поінформувало, що з’ясовує обставини та причини аварії.

Про постраждалих внаслідок навалу теплоходів наразі невідомо.

«Санкт-Петербурзька транспортна прокуратура координує роботу водної поліції щодо встановлення всіх обставин, перевірить виконання законодавства про безпеку руху при експлуатації водного транспорту та дотримання прав пасажирів, дасть оцінку діям відповідальних осіб, за наявності підстав вживатимуться заходи прокурорського реагування», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 27 березня в московському аеропорту «Домодєдово» спецмашина з водою пошкодила найдорожчий пасажирський літак Airbus А380 авіакомпанії Emirates під час його підготовки до рейсу Москва – Дубай.

Теги: росія корабель аварія росіяни

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