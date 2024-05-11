Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції

Санкційні послаблення щодо російської металопродукції призводять до порушень конкуренції в ЄС, цю ситуацію необхідно виправити – Сергій Біленький

У грудневому пакеті санкцій ЄС послабив окремі застороги щодо російської металопродукції, і пролонгував імпорт російських слябів, чавуну та феросплавів. Це допомагає Росії фінансувати агресію проти України, але й спотворює конкуренцію на європейському ринку, тож рішення щодо послаблення санкцій має бути переглянуте. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

«Певній номенклатурі продукції, яка виробляється на ворожих підприємствах, було відкрито доступ до європейського ринку. Це дуже дивно. По-перше, зароблені експортні кошти будуть спрямовуватися на підтримку російської агресії. А по-друге, Росія, користуючись ситуацією, активно демпінгує на європейському ринку, і таким чином шкодить навіть європейським виробникам! Тут мають включатися антидемпінгові запобіжники. Але віримо, що європейські партнери відмінять послаблення, і це буде відображене вже у наступному санкційному пакеті», – підкреслив Біленький.

Також Біленький нагадав: європейські споживачі російської продукції аргументують послаблення тим, що вони можуть мати проблеми дефіциту цієї продукції, у випадку припинення російських поставок. Але це неправда – адже українські виробники здатні замістити цю продукцію на європейському ринку.

«Обсяги продукції, яка підпадає під санкції, є у виробників і без російської федерації. Навіть українські металурги готові зробити достатню пропозицію, і не допустити дефіциту цієї продукції у Європі», – підкреслив Біленький.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

ЄС вже запровадив санкції проти частини металургійних продуктів із РФ. Ці санкції забороняють на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки. Водночас, брехнею та шантажем Кремль домігся продовження дії квот на російські сляби ще на чотири роки.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.