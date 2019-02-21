Макрон анонсував, як у Франції боротимуться із антисемітизмом



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«Антисемітизм не є проблемою євреїв, це проблема республіки», - підкреслив Макрон

Президент Франції доручив МВС країни прийняти кроки щодо заборони расистських і антисемітських угруповань

В Європі і майже у всіх західних демократіях спостерігається пожвавлення антисемітизму, небачене з часів Другої світової війни. Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив 20 лютого на щорічній зустрічі Ради єврейських громад Франції (CRIF).

«Антисемітизм не є проблемою євреїв, це проблема республіки», - підкреслив Макрон, якого цитує DW.

Макрон перерахував ряд майбутніх заходів, спрямованих на боротьбу з антисемітизмом. Зокрема, президент Франції повідомив, що доручив МВС країни прийняти кроки щодо заборони расистських і антисемітських угруповань. Макрон звинуватив їх в розпалюванні ненависті, заохоченні дискримінації і закликах до насильства.

Крім того, президент Франції анонсував закон про боротьбу з проявами ненависті в інтернеті. Відповідний законопроект буде представлений в травні.

Макрон привів у приклад подібний закон в Німеччині, назвавши його ефективним і прагматичним. При цьому він висловив невдоволення тим, що боротьба з проявами ненависті в інтернеті на європейському рівні просувається недостатньо швидко.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емануель Макрон відвідав єврейський цвинтар в селі Каценайм біля Страсбургу, де вхід до цвинтарю і 90 могил було спаплюжено антисемітськими написами і свастикою.

У Франції тисячі людей вийшли у вівторок на акції протесту проти антисемітизму.