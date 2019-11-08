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    Макрон назвав три сценарії розвитку Росії

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    Макрон назвав три сценарії розвитку Росії

    Перший і самий важкий сценарій розвитку може привести Росію до встановлення статусу супердержави

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що є три сценарії розвитку російської сторони в майбутньому.

    Про це він розповів журналу The Economist.

    Перший і самий важкий сценарій розвитку може привести Росію до встановлення статусу супердержави. При цьому країна зможе знову домогтися такого успіху завдяки своїм силам. Однак Макрон вважає, що поки у Росії не вистачає економічної потужності і чисельності громадян.

    «Це православний консервативний проект, тому це не спрацює», - додав Макрон.

    Другий сценарій - якщо Росія піде по євразійської моделі. Деякі країни вже пішли цим шляхом, серед них: Китай. Але глава Франції не впевнений, що російський колега Володимир Путін піде на цей крок.

    І останній сценарій розвитку Росії - збалансоване співробітництво країни і Європи. Ця стратегія допоможе європейським країнам змінити своє ставлення до російської сторони в кращу сторону.

    Макрон зазначив, що в перспективі планує і сам переглянути стосунки з Росією.

    Китай Путін Еммануель Макрон президент
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