Макрон назвав три сценарії розвитку Росії
Перший і самий важкий сценарій розвитку може привести Росію до встановлення статусу супердержави
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що є три сценарії розвитку російської сторони в майбутньому.
Про це він розповів журналу The Economist.
Перший і самий важкий сценарій розвитку може привести Росію до встановлення статусу супердержави. При цьому країна зможе знову домогтися такого успіху завдяки своїм силам. Однак Макрон вважає, що поки у Росії не вистачає економічної потужності і чисельності громадян.
«Це православний консервативний проект, тому це не спрацює», - додав Макрон.
Другий сценарій - якщо Росія піде по євразійської моделі. Деякі країни вже пішли цим шляхом, серед них: Китай. Але глава Франції не впевнений, що російський колега Володимир Путін піде на цей крок.
І останній сценарій розвитку Росії - збалансоване співробітництво країни і Європи. Ця стратегія допоможе європейським країнам змінити своє ставлення до російської сторони в кращу сторону.
Макрон зазначив, що в перспективі планує і сам переглянути стосунки з Росією.