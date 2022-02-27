Макрон подзвонив Лукашенку і закликав відмовитися від ролі «васала Росії»

Президент Франції також попередив білоруського узурпатора про недопустимість дозволу на розміщення на території країни російської ядерної зброї

Президент Франції Еммануель Макрон провiв тривалу телефонну розмову із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком, намагаючись переконати його у необхідності якнайшвидшого виведення росiйських вiйск з території Білорусі. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Єлисейського палацу.

Французький президент наголосив, що поява підрозділів російської армії у Білорусі призвела «до односторонньої та несправедливої вiйни« та пiдкреслив, що «братськi стосунки мiж бiлоруським та українським народами повиннi були би змусити Бiлорусь вiдмовитись бути васалом i фактично пособником у вiйнi Росiї проти України«.

Макрон також попередив білоруського диктатора про недопустимість дозволу на розміщення на території країни російської ядерної зброї.

Водночас французький президент пiдкреслив необхiднiсть спiвробiтництва Білорусі з мiжнародною спiльнотою для проведення гуманiтарних операцiй з надання допомоги українському народовi.

Про розмову Лукашенка з Макроном повідомляє також білоруський Telegram-канал «Пул первого«.

У повідомленні зазначено, що перемовини тривали понад годину. Зміст розмови білоруська сторона описала загальними фразами, мовляв, йшлося про позицію Білорусі та її залучення до [російсько-українського] конфлікту, а також про взаємини Білорусі та Росії.

Нагадаємо, Алієв і Ердоган запропонували Зеленському організувати переговори з Росією.

Як відомо, Росія поширює фейк, що Україна нібито відмовляється від переговорів. Натомість українська сторона запевняє, що готова говорити, однак лише на своїх умовах.