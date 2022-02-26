Макрон попередив французів, що вони відчують наслідки російської війни

Французькі фермери вже стурбовані, що криза може посилити напруженість у постачанні добрив.

Торговельні обмеження через санкції ЄС проти Росії впливатимуть на французький експорт

Президент Франції Еммануель Макрон попередив місцевих фермерів: жорсткі санкції, які західні держави запровадили проти Росії, матимуть довготривалі та суттєві наслідки для французького сільськогосподарського сектору. Це відбулося 26 лютого на Паризькому фермерському шоу, передає «Голос Америки».

«Ця криза вже почалася і ця війна триває», - сказав очільник Франції.

За словами Макрона, торговельні обмеження через санкції ЄС проти Росії впливатимуть на французький експорт, наприклад, вино та зерно, а подальше зростання цін на енергоносії, вплине на виробників.

Агентство Reuters, на яке посилається «Голос Америки», пише, що «криза в Україні посилює волатильність на сільськогосподарських ринках, а ф’ючерси на пшеницю в Парижі досягли рекордного рівня в четвер. Фермери також стурбовані, що криза може посилити напруженість у постачанні добрив і порушити весняний вегетаційний період для сільськогосподарських культур».

Раніше Макрон пообіцяв Україні 1,2 млрд євро та військову техніку. За словами французького президента, Франція зміцнить присутність військових в Естонії, прискорить розгортання Румунії.

«Ми безпомилково будемо на стороні наших союзників», – додав Макрон.