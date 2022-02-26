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    Події в Україні

    Макрон підтримує відключення Росії від SWIFT

    Макрон заявив, що підтримує відключення Росії від SWIFT - Макрон підтримує відключення Росії від SWIFT
    Макрон заявив, що підтримує відключення Росії від SWIFT
    фото з відкритих джерел

    Зеленський назвав Макрона справжнім другом України

    Президент України Володимир Зеленський повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що він підтримує відключення Росії від SWIFT, міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів.

    «Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю», – йдеться в повідомленні Зеленського в Twitter.

    Зауважимо, дещо раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо запевнив українського очільника МЗС Дмитра Кулебу, що Рим підтримає відключення Росії від SWIFT.

    Варто додати, що посол України в Німеччині Андрій Мельник зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Він заявив про перші сигнали, що ФРН таки готова змінити свою позицію та підтримати відключення Росії від системи платежів SWIFT.

    Нагадаємо, у росіян наростають проблеми з логістикою.

    Як стало відомо, Україна готова говорити з Росією про припинення вогню і мир, тривають консультації – прессекретар Зеленського.

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    Теги: санкції Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент
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    Макрон підтримує відключення Росії від SWIFT