Макрон підтримує відключення Росії від SWIFT

Зеленський назвав Макрона справжнім другом України

Президент України Володимир Зеленський повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що він підтримує відключення Росії від SWIFT, міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів.

«Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю», – йдеться в повідомленні Зеленського в Twitter.

Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України. з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Зауважимо, дещо раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо запевнив українського очільника МЗС Дмитра Кулебу, що Рим підтримає відключення Росії від SWIFT.

Варто додати, що посол України в Німеччині Андрій Мельник зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Він заявив про перші сигнали, що ФРН таки готова змінити свою позицію та підтримати відключення Росії від системи платежів SWIFT.

Нагадаємо, у росіян наростають проблеми з логістикою.

Як стало відомо, Україна готова говорити з Росією про припинення вогню і мир, тривають консультації – прессекретар Зеленського.

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