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    Від України на похорони Жака Ширака приїде лише посол

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    &nbsp;Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 роки - Від України на похорони Жака Ширака приїде лише посол
     Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 роки

    Лідери 80 держав світу прибудуть в Париж на церемонію прощання з 22-м президентом Франції Жаком Шираком, що відбудеться в понеділок, 30 вересня.

    Посол України у Франції Олег Шамшур візьме участь у церемонії пам’яті колишнього президента Франції Жака Ширака, що відбудеться у понеділок, 30 вересня.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію посольства.

    «Пан Посол представляє Україну», - розповіли в посольстві.

    Дипломати зауважили, що, за наявною інформацією, у церемонії прощання з Жаком Шираком від України візьме участь лише посол.

    Раніше повідомлялося, що лідери 80 держав світу прибудуть в Париж на церемонію прощання з 22-м президентом Франції Жаком Шираком, що відбудеться в понеділок, 30 вересня.

    Нагадаємо, у Парижі 26 вересня помер експрезидент Франції Жак Ширак. Йому було 86 років.

    У Франції у Палаці Інвалідів в неділю, 29 вересня, відбулася державна церемонія в пам'ять про Жака Ширака.

     Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 роки.

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