Від України на похорони Жака Ширака приїде лише посол



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Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 роки

Лідери 80 держав світу прибудуть в Париж на церемонію прощання з 22-м президентом Франції Жаком Шираком, що відбудеться в понеділок, 30 вересня.

Посол України у Франції Олег Шамшур візьме участь у церемонії пам’яті колишнього президента Франції Жака Ширака, що відбудеться у понеділок, 30 вересня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію посольства.

«Пан Посол представляє Україну», - розповіли в посольстві.

Дипломати зауважили, що, за наявною інформацією, у церемонії прощання з Жаком Шираком від України візьме участь лише посол.

Раніше повідомлялося, що лідери 80 держав світу прибудуть в Париж на церемонію прощання з 22-м президентом Франції Жаком Шираком, що відбудеться в понеділок, 30 вересня.

Нагадаємо, у Парижі 26 вересня помер експрезидент Франції Жак Ширак. Йому було 86 років.

У Франції у Палаці Інвалідів в неділю, 29 вересня, відбулася державна церемонія в пам'ять про Жака Ширака.

Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 роки.