Макрон звернувся до Путіна: реалізація «Мінська» зайшла у глухий кут

Президент Франції провів телефонну розмову з Путіним

Реалізація Мінських домовленостей наразі зайшла в глухий кут, тому необхідно вжити конкретних кроків, аби змінити ситуацію на краще. Про це йдеться в комюніке для преси, оприлюдненому Єлисейським палацом за результатами телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна. «Реалізація Мінських



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Володимир Путін та Еммануель Макрон

Президент Франції провів телефонну розмову з Путіним

Реалізація Мінських домовленостей наразі зайшла в глухий кут, тому необхідно вжити конкретних кроків, аби змінити ситуацію на краще.

Про це йдеться в комюніке для преси, оприлюдненому Єлисейським палацом за результатами телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна.

«Реалізація Мінських домовленостей зайшла в глухий кут, тому необхідно вжити конкретних кроків, щоб змінити ситуацію на краще та полегшити страждання населення на базі консолідації режиму припинення вогню та негайного здійснення гуманітарних заходів, запропонованих Францією та Німеччиною», - йдеться у документі.

Під час розмови Макрон також закликав Путіна посприяти у припиненні використання зброї масового ураження у Сирії.

«Макрон звернувся до Путіна з проханням зробити все для того, щоб покласти край погіршенню гуманітарної ситуації в східній частині Гути та в Ідлібі, і висловив занепокоєння з приводу застосування хлору проти цивільного населення в Сирії протягом останніх тижнів», - вказується в комюніке.

Макрон наголосив на необхідності початку переговорів під егідою ООН для встановлення в Сирії миру, стабільності і єдності.

Нагадаємо, уряд великої коаліції в Німеччині має намір і надалі підтримувати Україну на шляху реформ і домагатися відновлення її територіальної цілісності.

Також повідомлялося, що Австрія не має наміру ініціювати перегляд або ослаблення санкції Євросоюзу проти Росії, незважаючи на економічні втрати для себе.

Джерело: Укрінформ