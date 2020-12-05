Максим Степанов вимагає збільшити видатки на медицину

В проекті бюджету-2021 грошей бракує на зарплати медикам і на закупівлю лікарських засобів

Міністр охорони здоров’я України заявив про намір наполягати на перегляді проєкту державного бюджету країни на 2021 рік і збільшення в ньому витрат на фінансування медичної сфери.

«Я наполягаю на перегляді тих цифр, які є в бюджеті на наступний рік. Я говорю про те, що в тому бюджетному запиті, який подало Міністерство охорони здоров’я, в ньому враховано всі розрахунки, всі цифри, які необхідні для того, щоб ми просто жили», – заявив міністр Максим Степанов під час суботнього онлайн-брифінгу. Він уточнив, що до складеного МОЗ бюджетного запиту внесено підвищення заробітних плат для медиків.

«Ми все підрахували, і ми чітко можемо сказати, що на нашу думку в 2021 році справедлива заробітна плата для наших лікарів повинна становити 23 тис гривень і ми говоримо зараз про середню заробітну плату. Середнього медичного персоналу – 17 тис. грн, молодшого медичного персоналу – 12 тис. грн. Це те, що має бути в 2021 році, і це наша життєва необхідність», – наголосив міністр.

Також у запит внесено фінансування закупівель лікарських засобів для лікарень.

«Я хочу, щоб у 2021 році ми перестали чути про те, що коли ти йдеш в лікарню, треба з собою брати пакетик з ліками, тому що там їх немає. Немає чому? Тому що немає відповідного фінансування. Ми все розрахували, скільки коштів нам потрібно на нашу медицину, подали все в нашому бюджетному запиті. Ми наполягаємо на тому, щоб ці кошти було враховано. Там немає розкоші, немає ніяких надмірностей, це «бюджет життя», якщо можна так сказати», – підсумував Степанов.

Раніше урядовець повідомляв, що не підтримав той бюджет, який був проголосований на засіданні уряду, тому що загальна сума витрат на медицину замість запланованих 296 мільярдів гривень склала лише 159 мільярдів.