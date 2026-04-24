Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів

Неабиякі пристрасті вирували в поєдинку юнацьких команд

Яскравий матч львівських «Руха» та «Карпат» у Національній лізі U-19 обернулося сутичкою колективів у стилі «стінка на стінку». Про це повідомляє «Главком».

Емоції юніорів були на межі впродовж усього поєдинку. Та на 75-й хвилині таки вийшли з-під контролю. Оборонець «зелено-білих» Андрій Чеберинчак після ігрового епізоду з лави запасних вирішив заступитися за одноклубника та вдарив суперника в обличчя. Як наслідок, спалахнула масова бійка.

Коли пристрасті вгамувалися, то арбітр Олександр Потапенко вирішив не розмахувати різнокольоровими картками. Натомість він справедливо вилучив Чеберинчака та показав «гірчичник» капітану юнацької команди «Руха» Івану Денисову. Той надто активно ввірвався у гущавину подій.

Масова бійка на відео з 1:39:01

Сам поєдинок завершився впевненою перемогою «Карпат» U-19. Зі звитягою в активі (5:2) підопічні Олега Голодюка однаково залишаються у середині турнірної таблиці (36 очок). Натомість «Рух» U-19 тримається третім (45 пунктів).

До слова, донецький «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Оборонець «гірників» Бондар визнаний найкращим серед футболістів. Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран став найкращим серед тренерів.

Нагадаємо, київське «Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.