«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат

Суперники не змогли порадувати вболівальників великою кількістю голів

Кам'янець-подільський «Епіцентр» розійшовся миром із львівськими «Карпатами» (0:0) у 24-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали команди на зустрічних курсах. Утім, в основному події розгорталися між двома штрафними майданчиками. Перші моменти з'явилися аж після екватору першого тайму. Гострішим був «Епіцентр».

Спершу форвард подолян Сидун пробив головою у руки Домчаку. А згодом змусив попрацювати голкіпера «левів» і хавбек Себеріо, зігравши згори після стандарту. Львів'яни відповіли перед перервою – дальній удар Чачуа парирував Білик.

У другій половині гостроти було ще менше. Фактично нагоду забити мали тільки «Карпати». Це Костенко перевірив пильність воротаря низовим ударом із меж штрафного. Зрештою, колективи обійшлися без голів.

«Епіцентр» залишився над небезпечною зоною. Команда Сергія Нагорняка набрала 24 очки та посідає 12-те місце. «Карпати» піднялися на восьму сходинку (33 пункти).

До слова, криворізький «Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» зі Львова. У складі команди Патріка ван Леувена відзначився Юрчец. Натомість у власні ворота забили Клименко та Ясінський.

Нагадаємо, чернівецька «Буковина» достроково виграла Першу лігу. Команда повернулася в елітний дивізіон після 32-річної паузи. Востаннє чернівчани змагалися на цьому рівні ще в часи Вищої ліги.