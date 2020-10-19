«Справа Василя Стуса» має стати найвідомішою книгою десятиліття, нехай холуї Путіна утруться

Єгор Фірсов Народний депутат 7 та 8 скликань

Єгор Фірсов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розміщуйте фотографії книги, робіть репости, рекламуйте її всюди, де зможете

Сьогодні Дарницький суд зобов’язав автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані та видавництво «Віват» видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження тиражу книги без його дозволу. У книзі згадувалася, як Медведчук допоміг тоді відправити українського класика на смерть до табору, і від цієї згадки у кума Путіна добряче підгоріло.

Як працюють наші суди — ми знаємо. В кого більше грошей, той і виграв. А у Медведчука, як ми знаємо, їх дуже багато. Але, схоже, цей зрадник нічого не чув про ефект Стрейзанд. Отже пропоную показати йому, що це таке.

Рішення суду ще не остаточне. Буде апеляція. Отже просто зараз усі ми можемо купити книгу «Справа Василя Стуса», допомогти видавництву «Віват» та Вахтангу Кіпіані.

Пропоную також долучатися до флешмобу за тегами #ПідтримайСправуСтуса та #ВсіхНеЗасудиш — купувати книгу, писати про неї, а особливо, звісно, репостити фрагменти про роль Медведчука у справі Стуса та намагання приховати правду про це.

Розміщуйте фотографії книги, робіть репости, рекламуйте її всюди, де зможете. Ми маємо зробити «Справу Василя Стуса» найбільш відомою книгою десятиліття, нехай путінські холуї утруться.

Замовити книгу зараз можна у Вахтанг Кипиани. В наявності її обмежена кількість, але він каже, що поступово всім надішле особисто.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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