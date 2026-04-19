«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії

«Містяни» взяли гору в центральному поєдинку весни в АПЛ

«Містяни» за втраченими очками вже наздогнали столичний клуб

«Манчестер Сіті» дотиснув лондонський «Арсенал» (2:1) у черговому турі англійської Премєр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Команди довго не запрягали та обмінялися змарнованими моментами в дебюті. Голанн ледь не обікрав Раю перед воротами «канонірів», а Шеркі з рикошетом від оборонця пробив у стійку лондонців. «Арсенал» відповів ударом головою Москери повз рамки.

А ще до екватору тайму суперники обмінялися голами. Відкрили рахунок «містяни» – Шеркі підхопив м'яч перед штрафним, накрутив трьох оборонців і майстерно поклав у дальній кут. Та в наступній атаці Доннарумма перед власними воротами вибив м'яч у Гаверца, від якого сфера влетіла в сітку.

На зустрічних курсах команди продовжили грати й далі. Марнували нагоди забити обидві команди. Зокрема, на старті другої половини в каркас воріт поцілив «містянин» Голанн і «канонір» Езе.

Ключовий момент стався на 65-й хвилині. Класна атака «Манчестер Сіті» за участі О'Райлі та Доку завершилася влучним ударом Голанна з меж карної зони. Рая врятувати «Арсенал» не зумів.

Лондонці створили щонайменше дві нагоди, щоб відігратися. Однак, Габріел поцілив у стійку після стандарту Едегора. Натомість Гаверц потужно пробив головою над поперечиною. Зрештою, «містяни» втримали переможний рахунок.

Турнірне становище команд

Після 33-го туру «Арсенал» залишається лідером турнірної таблиці. В активі команди Мікеля Артети 70 очок.

Натомість «Манчестер Сіті» набрав 67 пунктів. Підопічні Хосепа Гвардіоли також мають матч у запасі. За рівності очок титул відійде команді з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

Чільна п'ятірка АПЛ після 33-го туру інфографіка: Flashscore

Календар «Манчестер Сіті» до кінця сезону 2025/26

На «містян» чекають шість поєдинків. На виїзді «Манчестер Сіті» зустрінеться з «Бернлі» (22 квітня), ліверпульським «Евертоном» (4 травня) та «Борнмутом» (17 травня). Натомість вдома команда Гвардіоли протистоятиме «Брентфорду» (9 травня), лондонському «Крістал Пелас» (дата визначається) та бірмінгемській «Астон Віллі» (24 травня).

Календар «Арсенала» до кінця сезону 2025/26

«Каноніри» зіграють п'ять матчів. Удома «Арсенал» прийме «Ньюкасл» (25 квітня), столичний «Фулгем» (2 травня) та «Бернлі» (17 травня). Зате на виїзді лондонці протистоятимуть сусідам із «Вест Гема» (10 травня) і «Крістал Пелас» (24 травня).

До слова, «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.