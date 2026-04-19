Головна Новини
search button user button menu button

«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Містяни» взяли гору в центральному поєдинку весни в АПЛ
фото: Reuters

«Манчестер Сіті» дотиснув лондонський «Арсенал» (2:1) у черговому турі англійської Премєр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Команди довго не запрягали та обмінялися змарнованими моментами в дебюті. Голанн ледь не обікрав Раю перед воротами «канонірів», а Шеркі з рикошетом від оборонця пробив у стійку лондонців. «Арсенал» відповів ударом головою Москери повз рамки.

А ще до екватору тайму суперники обмінялися голами. Відкрили рахунок «містяни» – Шеркі підхопив м'яч перед штрафним, накрутив трьох оборонців і майстерно поклав у дальній кут. Та в наступній атаці Доннарумма перед власними воротами вибив м'яч у Гаверца, від якого сфера влетіла в сітку.

На зустрічних курсах команди продовжили грати й далі. Марнували нагоди забити обидві команди. Зокрема, на старті другої половини в каркас воріт поцілив «містянин» Голанн і «канонір» Езе.

Ключовий момент стався на 65-й хвилині. Класна атака «Манчестер Сіті» за участі О'Райлі та Доку завершилася влучним ударом Голанна з меж карної зони. Рая врятувати «Арсенал» не зумів.

Лондонці створили щонайменше дві нагоди, щоб відігратися. Однак, Габріел поцілив у стійку після стандарту Едегора. Натомість Гаверц потужно пробив головою над поперечиною. Зрештою, «містяни» втримали переможний рахунок.

Турнірне становище команд

Після 33-го туру «Арсенал» залишається лідером турнірної таблиці. В активі команди Мікеля Артети 70 очок.

Натомість «Манчестер Сіті» набрав 67 пунктів. Підопічні Хосепа Гвардіоли також мають матч у запасі. За рівності очок титул відійде команді з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

Чільна п'ятірка АПЛ після 33-го туру
інфографіка: Flashscore

Календар «Манчестер Сіті» до кінця сезону 2025/26

На «містян» чекають шість поєдинків. На виїзді «Манчестер Сіті» зустрінеться з «Бернлі» (22 квітня), ліверпульським «Евертоном» (4 травня) та «Борнмутом» (17 травня). Натомість вдома команда Гвардіоли протистоятиме «Брентфорду» (9 травня), лондонському «Крістал Пелас» (дата визначається) та бірмінгемській «Астон Віллі» (24 травня).

Календар «Арсенала» до кінця сезону 2025/26

«Каноніри» зіграють п'ять матчів. Удома «Арсенал» прийме «Ньюкасл» (25 квітня), столичний «Фулгем» (2 травня) та «Бернлі» (17 травня). Зате на виїзді лондонці протистоятимуть сусідам із «Вест Гема» (10 травня) і «Крістал Пелас» (24 травня).

До слова, «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.

Теги: ФК Манчестер Сіті ФК Арсенал (Лондон) Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гіоргі Мамардашвілі не зміг дограти дербі
«Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з «Евертоном» Миколенка
Сьогодні, 18:58
Ендрю Робертсон у футболці збірної Шотландії
Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
Сьогодні, 15:59
Юго Екітіке вибув на тривалий період
«Ліверпуль» підтвердив важку травму коштовного нападника
16 квiтня, 17:24
Джонджо Шелві вирішив стати тренером
Експівзахисник збірної Англії завершив кар'єру та відразу став тренером
16 квiтня, 10:28
Віталій Миколенко залишиться в Ліверпулі
«Евертон» визначився з майбутнім Миколенка в команді – журналіст
15 квiтня, 15:19
Крістіан Ромеро надовго потрапив у лазарет
Кризовий англійський гранд втратив капітана команди
14 квiтня, 11:29

Новини

«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Сьогодні, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Сьогодні, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Сьогодні, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Сьогодні, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:25
На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн
Сьогодні, 14:56

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua